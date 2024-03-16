Россиянин Захарян забил первый гол за испанский «Реал Сосьедад»
16 марта 202401:35
Футбольный клуб «Реал Сосьедад» обыграл «Кадис» со счетом 2:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании. В ходе игры свой первый гол за команду забил российский полузащитник Арсен Захарян.
Россиянин отметился забитым мячом на 68 минуте матча. Захарян вышел на поле на 66 минуте. До этого гол «Кадису» забил Микель Мерино (28 минута).
Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом прошлого года. На счету 20-летнего игрока 31 матч за команду в рамках различных турниров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru