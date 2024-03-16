Россиянин Захарян забил первый гол за испанский «Реал Сосьедад»

Футбольный клуб «Реал Сосьедад» обыграл «Кадис» со счетом 2:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании. В ходе игры свой первый гол за команду забил российский полузащитник Арсен Захарян.

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Россиянин отметился забитым мячом на 68 минуте матча. Захарян вышел на поле на 66 минуте. До этого гол «Кадису» забил Микель Мерино (28 минута).

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом прошлого года. На счету 20-летнего игрока 31 матч за команду в рамках различных турниров.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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