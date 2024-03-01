Захарян и Головин вошли в расширенный состав сборной России на мартовские игры
Полузащитника Арсена Захаряна из «Реал Сосьедада» и хавбека «Монако» Александра Головина включили в расширенный состав сборной России по футболу на сборы перед товарищескими матчами, которые пройдут в марте. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.
«Всего в списке тренерского штаба ... 38 футболистов», — указано в сообщении.
Кроме того, в расширенный состав команды вошли полузащитник «Гавра» Далер Кузяев и хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук.
Сборная России 21 марта сыграет с командой Сербии, напоминает RT. Кроме того, 25 марта российские футболисты встретятся со сборной Парагвая. Обе игры пройдут в Москве.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарян и Головин вошли в расширенный состав сборной России на мартовские игры
- Комедия с Никитой Кологривым в главной роли выйдет в прокат в конце октября
- СМИ: Алибасова выписали из больницы
- ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
- В НАТО заявили, что Украина «однажды» вступит в альянс
- В России сертификат на маткапитал получили 13,9 млн семей
- Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в честь 8 Марта
- Экс-чемпионку России по бодибилдингу Богрунову госпитализировали с ожогами
- Умер экс-сенатор от Пензенской области Владимир Едалов
- В МИД Франции заявили, что страна не будет направлять войска на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru