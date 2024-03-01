Захарян и Головин вошли в расширенный состав сборной России на мартовские игры

Полузащитника Арсена Захаряна из «Реал Сосьедада» и хавбека «Монако» Александра Головина включили в расширенный состав сборной России по футболу на сборы перед товарищескими матчами, которые пройдут в марте. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Новую форму сборной России по футболу представят 6 марта

«Всего в списке тренерского штаба ... 38 футболистов», — указано в сообщении.

Кроме того, в расширенный состав команды вошли полузащитник «Гавра» Далер Кузяев и хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук.

Сборная России 21 марта сыграет с командой Сербии, напоминает RT. Кроме того, 25 марта российские футболисты встретятся со сборной Парагвая. Обе игры пройдут в Москве.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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