Россиянин установил мировой рекорд по подъему гигантской гири

Как сообщил Паллер, Дмитрий Самойлов из Белгорода поднял гигантскую гирю весом 94,7 килограмма шесть раз за одну минуту — до этого ни одному спортсмену в мире не удавалось достичь такого результата.

Рекорд был официально зарегистрирован президентом Федерации силового гиревого девятиборья Андреем Смольниковым.

Летом прошлоого года рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам россиянин Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» в подмосковных Бронницах отбуксировал кабриолет с девушками на расстояние 152,1 метров за 3 минуты 51 секунду, установив рекорд по буксировке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».