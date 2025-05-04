Россиянин установил мировой рекорд по подъему гигантской гири

На Кубке России по стронгмену в Липецке силач из Белгорода установил новый рекорд России и мира по подъему гири весом почти 95 килограммов за минуту. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на президента международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаила Паллера.

«Русский Халк» установил рекорд по буксировке

Как сообщил Паллер, Дмитрий Самойлов из Белгорода поднял гигантскую гирю весом 94,7 килограмма шесть раз за одну минуту — до этого ни одному спортсмену в мире не удавалось достичь такого результата.

Рекорд был официально зарегистрирован президентом Федерации силового гиревого девятиборья Андреем Смольниковым.

Летом прошлоого года рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам россиянин Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» в подмосковных Бронницах отбуксировал кабриолет с девушками на расстояние 152,1 метров за 3 минуты 51 секунду, установив рекорд по буксировке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сильнейшая нация мира/ВКонтакте
ТЕГИ:Тяжелая АтлетикаЛипецкРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры