Россиянин выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

Время Шубенкова на дистанции - 13,15 секунды. Золото досталось легкоатлету из США Гранту Холлоуэй (13,10), бронзовую медаль взял Паскаль Мартино-Лагард из Франции (13,18).

Как пишет агентство, эта медаль стала третьей для российской сборной на чемпионате. В копилке у россиян еще два золота: Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом) и Марии Ласицкене (прыжки в высоту).

Чемпионат мира проходит в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября. Сборная РФ выступает под нейтральным флагом.



