Россиянин выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Российский спортсмен Сергей Шубенков занял второе место на пьедестале чемпионата мира по легкой атлетике по результатам забега на 110 метров с барьерами. Об этом сообщает Интерфакс.
Время Шубенкова на дистанции - 13,15 секунды. Золото досталось легкоатлету из США Гранту Холлоуэй (13,10), бронзовую медаль взял Паскаль Мартино-Лагард из Франции (13,18).
Как пишет агентство, эта медаль стала третьей для российской сборной на чемпионате. В копилке у россиян еще два золота: Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом) и Марии Ласицкене (прыжки в высоту).
Чемпионат мира проходит в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября. Сборная РФ выступает под нейтральным флагом.
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