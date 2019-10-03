Россиянин выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

3 октября 201901:04

Российский спортсмен Сергей Шубенков занял второе место на пьедестале чемпионата мира по легкой атлетике по результатам забега на 110 метров с барьерами. Об этом сообщает Интерфакс.

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Время Шубенкова на дистанции - 13,15 секунды. Золото досталось легкоатлету из США Гранту Холлоуэй (13,10), бронзовую медаль взял Паскаль Мартино-Лагард из Франции (13,18).

Как пишет агентство, эта медаль стала третьей для российской сборной на чемпионате. В копилке у россиян еще два золота: Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом) и Марии Ласицкене (прыжки в высоту).

Чемпионат мира проходит в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября. Сборная РФ выступает под нейтральным флагом.


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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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