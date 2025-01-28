Экс-обладателя пояса WBC Дрозда дисквалифицировали за допинг на четыре года
Бывшего чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянина Григория Дрозда дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
По его данным, боксера уличили в использовании или попытке использования запрещенной субстанции либо запрещенного метода. Дрозд дисквалифицирован на четыре года, срок ограничений истекает 8 сентября 2028 года. Результаты спортсмена с 28 сентября 2014-го по 9 сентября 2024 года аннулировали.
Григорию Дрозду 45 лет, боксер владел поясом WBC в 2014-2016 годах, был чемпионом Европы и мира по боксу и тайскому боксу. Спортсмен завершил карьеру в 2017 году.
Ранее ITA дисквалифицировало российского боксера Александра Поветкина на четыре года за нарушение антидопинговых правил, напоминает RT.
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