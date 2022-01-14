Россиянин Сотников выиграл ралли «Дакар 2022»

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников стал победителем ралли-марафона «Дакар 2022» в зачёте грузовиков.

Пилот «Камаз-мастер» Сотников впервые выиграл «Дакар». Видео

Для российского гонщика эта победа стала второй подряд.

Отметим, что по итогам двухнедельной гонки российские гонщики заняли все места в ТОП-3. Вторым стал Эдуард Николаев, третьим - Антон Шибалов. Ещё один пилот «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов занял четвёртое место.

В 2021 году все три первых места на ралли «Дакар» также заняли российские гонщики, сообщает Газета.ру.

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ФОТО: Фото НСН
ТЕГИ:АвтогонкиДакарКамаз
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