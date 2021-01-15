Пилот «Камаз-мастер» Сотников впервые выиграл «Дакар». Видео

Российский экипаж «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем регулярного ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков. Для 35-летнего россиянина это первый успех в легендарных гонках.

«КАМАЗ-мастер» при этом побеждает пятый раз подряд и 18-й в общей сложности. В этом году соревнования проходили на территории Саудовской Аравии. Последний специальный участок, протяжённостью 200 км, завершился сегодня в Джедде.

Дмитрий Сотников в 2017 и 2019 годах становился вторым в общем зачете «Дакара», в 2013 и 2017 годах побеждал на ралли «Шелковый путь».

Нынешний ралли-марафон был вновь омрачён трагедией - мотогонщик из Франции Пьер Шерпен умер сегодня в возрасте 52 лет в госпитале из-за травмы головы, которую он получил в аварии на одном из этапов.

Это уже 31-ая жертва «Дакара», отмечает РИА ФАН. Предыдущий смертельный случай произошел в 2020 году, тогда в Саудовской Аравии погиб мотогонщик из Нидерландов Эдвин Стравер.

Организаторы ралли публикуют в соцсетях фрагменты гонок, в том числе, с участим российской команды.