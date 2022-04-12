Россиянин Северюхин лишился гоночной лицензии за скандальный жест

Российский картингист Артём Северюхин, который публично использовал жест, напоминающий нацистское приветствие, лишился итальянской гоночной лицензии, сообщает пресс-служба Автомобильного клуба Италии (ACI).

Международная автомобильная федерация проведет расследование в отношении гонщика Северюхина

В ACI назвали поступок россиянина «немыслимым и неприемлемым», демонстрирующим «неуважение к общим ценностям, человечности, достоинству и гражданскому сосуществованию».

«Принято решение немедленно отозвать спортивную лицензию Северюхина и одновременно передать его спортивной юстиции, чтобы она могла определить дальнейшие санкции, относящиеся к её компетенции", - подчеркнули в ACI.

Ранее Северюхин, выступавший под итальянским флагом, в ходе церемонии награждения продемонстрировал «римский салют» - ударил себя кулаком в область сердца и вытянул вперед правую руку. Как пишут «Известия», этот жест использовался в нацистской Германии.

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ФОТО: https://www.formula1.com
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