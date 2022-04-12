Россиянин Северюхин лишился гоночной лицензии за скандальный жест
Российский картингист Артём Северюхин, который публично использовал жест, напоминающий нацистское приветствие, лишился итальянской гоночной лицензии, сообщает пресс-служба Автомобильного клуба Италии (ACI).
В ACI назвали поступок россиянина «немыслимым и неприемлемым», демонстрирующим «неуважение к общим ценностям, человечности, достоинству и гражданскому сосуществованию».
«Принято решение немедленно отозвать спортивную лицензию Северюхина и одновременно передать его спортивной юстиции, чтобы она могла определить дальнейшие санкции, относящиеся к её компетенции", - подчеркнули в ACI.
Ранее Северюхин, выступавший под итальянским флагом, в ходе церемонии награждения продемонстрировал «римский салют» - ударил себя кулаком в область сердца и вытянул вперед правую руку. Как пишут «Известия», этот жест использовался в нацистской Германии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+10 910 / сут.
Умерли
372 тыс.+281 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+31 271 / сут.
- МИД РФ: Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов
- Путин: Ситуация в украинской Буче - фейк
- Россиянин Северюхин лишился гоночной лицензии за скандальный жест
- Из-за использования балалаек концерт в поддержку Украины отменили в Швеции
- Путин: Киев отошел от стамбульских договоренностей
- Путин призвал к объективному освещению военной операции на Украине
- Минпросвещения предложило писать букву «ё» по желанию
- Путин: Сегодня мир сложнее, чем во времена холодной войны
- Путин рассказал, когда состоится первый полёт белорусского космонавта
- Путин: «Блицкриг» против России не удался, но риски могут нарастать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru