Россиянин Северюхин лишился гоночной лицензии за скандальный жест

В ACI назвали поступок россиянина «немыслимым и неприемлемым», демонстрирующим «неуважение к общим ценностям, человечности, достоинству и гражданскому сосуществованию».

«Принято решение немедленно отозвать спортивную лицензию Северюхина и одновременно передать его спортивной юстиции, чтобы она могла определить дальнейшие санкции, относящиеся к её компетенции", - подчеркнули в ACI.

Ранее Северюхин, выступавший под итальянским флагом, в ходе церемонии награждения продемонстрировал «римский салют» - ударил себя кулаком в область сердца и вытянул вперед правую руку. Как пишут «Известия», этот жест использовался в нацистской Германии.

