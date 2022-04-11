Международная автомобильная федерация проведет расследование в отношении гонщика Северюхина

Международная автомобильная федерация (FIA) инициировала расследование в отношении гонщика Артема Северюхина из-за неподобающего жеста спортсмена. Об этом сообщила пресс-служба FIA.

В минувшие выходные Северюхин, выступающий под итальянским флагом, победил в первом этапе чемпионата Европы по картингу среди юниоров. Соревнование проходило в Португалии. Во время награждения Северюхин продемонстрировал жест, схожий с нацистским приветствием.

В заявлении федерации говорится, что поведение спортсмена было неподобающим, в отношении него будет начато расследование.

Артему Северюхину 15 лет, он выступает за команду Ward Racing.

