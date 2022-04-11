Международная автомобильная федерация проведет расследование в отношении гонщика Северюхина
Международная автомобильная федерация (FIA) инициировала расследование в отношении гонщика Артема Северюхина из-за неподобающего жеста спортсмена. Об этом сообщила пресс-служба FIA.
В минувшие выходные Северюхин, выступающий под итальянским флагом, победил в первом этапе чемпионата Европы по картингу среди юниоров. Соревнование проходило в Португалии. Во время награждения Северюхин продемонстрировал жест, схожий с нацистским приветствием.
В заявлении федерации говорится, что поведение спортсмена было неподобающим, в отношении него будет начато расследование.
Артему Северюхину 15 лет, он выступает за команду Ward Racing.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- ВСУ взорвали дамбу в Донецкой области
- «Желтый» уровень террористической опасности введен в Брянской области
- СМИ: Левандовски согласовал контракт с «Барселоной»
- Блогер Блиновская стала новым лицом ТВ-3
- Пушилин заявил, что порт Мариуполя перешел под контроль сил ДНР
- Международная автомобильная федерация проведет расследование в отношении гонщика Северюхина
- Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения
- Банк России сравнил криптовалюту с финансовой пирамидой
- В Совфеде призвали оборвать все отношения с НАТО
- Роспотребнадзор: В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru