Международная автомобильная федерация проведет расследование в отношении гонщика Северюхина

Международная автомобильная федерация (FIA) инициировала расследование в отношении гонщика Артема Северюхина из-за неподобающего жеста спортсмена. Об этом сообщила пресс-служба FIA.

В минувшие выходные Северюхин, выступающий под итальянским флагом, победил в первом этапе чемпионата Европы по картингу среди юниоров. Соревнование проходило в Португалии. Во время награждения Северюхин продемонстрировал жест, схожий с нацистским приветствием.

В заявлении федерации говорится, что поведение спортсмена было неподобающим, в отношении него будет начато расследование.

Артему Северюхину 15 лет, он выступает за команду Ward Racing.

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ФОТО: https://www.formula1.com
ТЕГИ:Автогонки
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