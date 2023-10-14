Россиянин Рублев вышел в финал турнира АТР Masters в Шанхае
14 октября 202317:24
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал на теннисном турнире серии «Мастерс» в Шанхае.
Рублев обыграл спортсмена из Болгарии Григора Димитрова. Россиянин обыграл болгарина со счетом 7:5 (9:7), 6:3. Теперь Рублеву предстоит встреча с поляком Хубертом Хуркачем.
Призовой фонд турнира в Шанхае на покрытии «хард» составляет 8,8 миллиона долларов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», серия Masters ATP объединяет девять ежегодных соревнований. Это вторая по престижности серия после Большого шлема.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотник атаковал автомобиль с активистами ЕР в Харьковской области
- Российская альпинистка упала в 500-метровую расщелину в горах Непала
- Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Австрия завершила эвакуацию своих граждан из Израиля
- Россиянин Рублев вышел в финал турнира АТР Masters в Шанхае
- Грустная «Сказка». После европейских показов в России фильму не дали прокатное удостоверение
- Россиянин получил самую престижную мировую премию за фотографию дикой природы
- Неизвестный угрожал устроить взрыв в центре Варшавы
- Военное крыло ХАМАС: еще 9 заложников были убиты при израильском обстреле
- СМИ: Власти Египта отказались пропускать иностранных граждан через КПП «Рафах»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru