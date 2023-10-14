Россиянин Рублев вышел в финал турнира АТР Masters в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал на теннисном турнире серии «Мастерс» в Шанхае.

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Рублев обыграл спортсмена из Болгарии Григора Димитрова. Россиянин обыграл болгарина со счетом 7:5 (9:7), 6:3. Теперь Рублеву предстоит встреча с поляком Хубертом Хуркачем.

Призовой фонд турнира в Шанхае на покрытии «хард» составляет 8,8 миллиона долларов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», серия Masters ATP объединяет девять ежегодных соревнований. Это вторая по престижности серия после Большого шлема.

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ФОТО: РИА Новости
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