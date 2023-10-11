Россиянин Рублев вышел в 1/4 «Мастерса» АТР в Шанхае

Россиянин Андрей Рублев сумел выйти в одну четвёртую финала турнира серии «Мастерс» в китайском Шанхае под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. В очередном раунде он оказался сильнее представителя США Томми Пола (12 номер посева).

Рублёв имеет на турнире пятый номер посева. Игра закончилась в двух сетах с одинаковым счётом 7:5. Причём россиянин оказался единственным игроком из топ-10 мирового рейтинга АТР, которому удалось выйти в 1/4. На этой стадии турнира Рублёв сразится с французским теннисистом Уго Умбером (32-й номер посева).

Российская теннисистка Корнеева пробилась в основную сетку турнира в Гонконге

Андрею Рублёву 25 лет, он занимает 7 строчку в мировом рейтинге. Он победитель 14 турниров титулов ATP. Призовой фонд турнира в Шанхае на покрытии «хард» составляет 8,8 миллиона долларов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», действующий победитель соревнований – первая ракета России Даниил Медведев. Он добыл этот титул в 2019 году. С тех пор турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: соцсети
ТЕГИ:СпортКитайТеннис

Горячие новости

Все новости

партнеры