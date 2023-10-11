Россиянин Рублев вышел в 1/4 «Мастерса» АТР в Шанхае

Андрею Рублёву 25 лет, он занимает 7 строчку в мировом рейтинге. Он победитель 14 турниров титулов ATP. Призовой фонд турнира в Шанхае на покрытии «хард» составляет 8,8 миллиона долларов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», действующий победитель соревнований – первая ракета России Даниил Медведев. Он добыл этот титул в 2019 году. С тех пор турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

