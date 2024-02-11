Россиянин Рублев выиграл выставочный теннисный турнир в Осло
Теннисист Андрей Рублев стал победителем выставочного турнира серии Ultimate Tennis Showdown в норвежском Осло.
В финале россиянин обыграл представителя Австралии Алекса де Минаура. Встреча завершилась со счетом 14:16, 17:10, 16:13, 20:12.
Россиянин вышел победителем из всех матчей турнира. Он получит максимально возможный приз в размере более $421 тысячи.
26-летний Рублев является победителем 15 турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде и четырех - в парном.
Рублев ранее выиграл теннисный турнир ATP Bank of China Tennis Open в Гонконге. Призовой фонд соревнований составил $660 тысяч, сообщает «Радиоточка НСН».
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