Россиянин Рублев не прошел в полуфинал US Open

Российский спортсмен Андрей Рублев не прошел в полуфинал теннисного турнира Большого шлема US Open.

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Рублев проиграл Фрэнсису Тиафо (США) в четвертьфинале. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4 в пользу американца.

US Open проводится с 1881 года. Призовой фонд соревнования составляет $60 млн. Действующий победитель турнира - россиянин Даниил Медведев.

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