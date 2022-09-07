Россиянин Рублев не прошел в полуфинал US Open
7 сентября 202223:41
Российский спортсмен Андрей Рублев не прошел в полуфинал теннисного турнира Большого шлема US Open.
Рублев проиграл Фрэнсису Тиафо (США) в четвертьфинале. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4 в пользу американца.
US Open проводится с 1881 года. Призовой фонд соревнования составляет $60 млн. Действующий победитель турнира - россиянин Даниил Медведев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru