Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона-2023

Соперницей 16-летней россиянки, занимающей 102-ю строчку в рейтинге WTA, была 11-я ракетка мира чешская спортсменка Барбора Крейчикова.

Первый сет Андреева выиграла со счётом 6:3, а во втором, при счёте 4:0 в пользу россиянки, представительница Чехии отказалась продолжать игру из-за травмы левой ноги.

В следующем круге не исключено российское дерби - Андреева сыграет с победительницей пары Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Великобритании Джоди Бёррэдж и вышла в третий круг Уимблдона-2023, напоминает «Радиоточка НСН».

