Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона-2023
Российская тениссистка Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдонского турнира 2023 года.
Соперницей 16-летней россиянки, занимающей 102-ю строчку в рейтинге WTA, была 11-я ракетка мира чешская спортсменка Барбора Крейчикова.
Первый сет Андреева выиграла со счётом 6:3, а во втором, при счёте 4:0 в пользу россиянки, представительница Чехии отказалась продолжать игру из-за травмы левой ноги.
В следующем круге не исключено российское дерби - Андреева сыграет с победительницей пары Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).
Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Великобритании Джоди Бёррэдж и вышла в третий круг Уимблдона-2023, напоминает «Радиоточка НСН».
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