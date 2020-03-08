Россиянин победил в гонке Кубка мира в Норвегии

Российский спортсмен Александр Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии. В Осло он пришел к финишу за 2 часа, 8 минут и 5,3 секунды.

Лыжник Большунов победил в масс-старте на этапе КМ в Фалуне

Победа в лыжном марафоне позволила укрепить лидерский результат в общем зачете турнира и в зачете дистанционных гонок.

На втором и третьем местах – норвежские лыжники Симен Крюгер и Эмиль Иверсен соответственно, сообщает «Спорт-Экспресс».

Другой россиянин, Илья Семиков, в соревновании занял 14-ую позицию, отмечают «Известия».

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ФОТО: www.instagram.com/san_sanych_bolshunov
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