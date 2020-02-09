Лыжник Большунов победил в масс-старте на этапе КМ в Фалуне

Россиянин Александр Большунов получил «золото» в гонке с общим стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, которая состоялась в шведском Фалуне.

«Серебро» досталось норвежскому лыжнику Шуру Рёте. Он проиграл победителю 0,8 секунды. «Бронза» - у россиянина Ивана Якимушкина. Он уступил соотечественнику 9,7 секунды, сообшает RT.