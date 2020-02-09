Лыжник Большунов победил в масс-старте на этапе КМ в Фалуне
Россиянин Александр Большунов получил «золото» в гонке с общим стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, которая состоялась в шведском Фалуне.
«Серебро» досталось норвежскому лыжнику Шуру Рёте. Он проиграл победителю 0,8 секунды. «Бронза» - у россиянина Ивана Якимушкина. Он уступил соотечественнику 9,7 секунды, сообшает RT.
Отмечается, что среди российских участников гонки места распределились следующим образом: Андрей Мельниченко – на четвертом, Евгений Белов — на 16-ом, Артём Мальцев — на 17-ом, Сергей Устюгов —на 19-ом, Денис Спицов — на 21-ом месте.
Ранее стало известно о том, что Большунов завоевал третье место в спринте на этапе КМ в Фалуне.
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