Россиянин Петров прошел в полуфинал Олимпийских игр в гребле на каноэ

Дистанцию в 1000 метров россиянин преодолел за три минуты и 49,86 секунды. Это второй результат, который позволил ему продолжить борьбу за олимпийские медали.

Полуфинальные и финальный заезды состоятся 9 августа. Днём ранее Петров в паре с Алексеем Коровашковым будет участвовать в полуфинальном заплыве в каноэ-двойках на 500 метров.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил до участия в Олимпиаде каноистку из Польши Дороту Боровскую, которая была временно отстранена за нарушение антидопинговых правил, сообщает RT.