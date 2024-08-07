Россиянин Петров прошел в полуфинал Олимпийских игр в гребле на каноэ

Российский спортсмен Захар Петров прошёл в полуфинал Олимпийских игр в Париже в гребле на каноэ.

Швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде

Дистанцию в 1000 метров россиянин преодолел за три минуты и 49,86 секунды. Это второй результат, который позволил ему продолжить борьбу за олимпийские медали.

Полуфинальные и финальный заезды состоятся 9 августа. Днём ранее Петров в паре с Алексеем Коровашковым будет участвовать в полуфинальном заплыве в каноэ-двойках на 500 метров.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил до участия в Олимпиаде каноистку из Польши Дороту Боровскую, которая была временно отстранена за нарушение антидопинговых правил, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: rowingrussia.ru
ТЕГИ:РоссиянеПарижОлимпиадаОлимпийские Игры

Горячие новости

Все новости

партнеры