Россиянин Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Вене
Россиянин Даниил Медведев уступил представителю Италии Яннику Синнеру в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.
Матч завершился со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 в пользу итальянца.
27-летний Медведев занимает третье место в рейтинге АТР. В прошлом году в течение 16 недель российский игрок являлся первой ракеткой мира. Он одержал 20 побед на турнирах под эгидой ассоциации.
Накануне россиянин Андрей Рублев уступил Яннику Синнеру в полуфинальном матче турнира в Вене. Игра завершилась со счетом 5:7, 6:7 (5:7), передает «Радиоточка НСН».
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