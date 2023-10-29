Россиянин Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Вене

Матч завершился со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 в пользу итальянца.

27-летний Медведев занимает третье место в рейтинге АТР. В прошлом году в течение 16 недель российский игрок являлся первой ракеткой мира. Он одержал 20 побед на турнирах под эгидой ассоциации.

Накануне россиянин Андрей Рублев уступил Яннику Синнеру в полуфинальном матче турнира в Вене. Игра завершилась со счетом 5:7, 6:7 (5:7), передает «Радиоточка НСН».

