Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира в Токио

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира категории АТР-500, который проходит в столице Японии Токио.

Сразу два россиянина попали в топ-5 мирового рейтинга АТР

В четвертьфинале соперником россиянина, занимающего 50-е место в мировом рейтинге, стал 13-я ракетка мира Алекс де Минор из Австралии. Встреча, продлившаяся один час и 36 минут завершилась победой Карацева со счётом 6:3, 6:2.

В полуфинале российский теннисист встретится с победителем пары Синтаро Мочизуки (Япония) - Алексей Попырин (Австралия).

Ранее Карацев вышел в одну четвёртую турнира АТР-500 в Токио обыграв представителя Китая Чжан Чжичжэня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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