Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира в Токио
Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира категории АТР-500, который проходит в столице Японии Токио.
В четвертьфинале соперником россиянина, занимающего 50-е место в мировом рейтинге, стал 13-я ракетка мира Алекс де Минор из Австралии. Встреча, продлившаяся один час и 36 минут завершилась победой Карацева со счётом 6:3, 6:2.
В полуфинале российский теннисист встретится с победителем пары Синтаро Мочизуки (Япония) - Алексей Попырин (Австралия).
Ранее Карацев вышел в одну четвёртую турнира АТР-500 в Токио обыграв представителя Китая Чжан Чжичжэня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин расширил центральный аппарат Росгвардии
- «Не проверяла»: Медведева ответила на вопрос о сексе перед соревнованиями
- В Польше ребенок принес в детский сад самокрутку с марихуаной
- Уже шесть тысяч россиян вернулись из Израиля с 9 октября
- The Rolling Stones выпустили альбом «Hackney Diamonds»
- МО: ВС РФ ударами ракет и БПЛА уничтожили подразделения «Азова» и наемников
- Собянин анонсировал скорое окончание реконструкции двух последних развязок на МКАД
- Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира в Токио
- Число погибших из-за палестино-израильского конфликта россиян возросло до 20
- Двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуги» стала обязательной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru