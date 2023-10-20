Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира в Токио

В Кремле не знают, кто будет представлять Россию на саммите по ближневосточному урегулированию МОК оскорблён заявлением Владимира Путина об этнической дискриминации российских спортсменов Эксперт напомнил об уголовной ответственности электросамокатчика при серьёзном ДТП В Минстрое оценили управленческие решения участников конкурса «Лидеры России» Численность дальневосточных леопардов в дикой природе России выросла в пять раз