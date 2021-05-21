Россиянин Малютин стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров вольным стилем
21 мая 202121:16
Российский пловец Мартин Малютин завоевал золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем, передает ТАСС.
На соревнованиях, которые проходят в венгерском Будапеште, россиянин установил рекорд европейских первенств, преодолев дистанцию за 1 минуту 44,79 секунды.
Вторым стал британец Данкан Скотт (+0,40), третье место занял его соотечественник Томас Дин (+0,55).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru