Россиянин Малютин стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров вольным стилем

Российский пловец Мартин Малютин завоевал золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем, передает ТАСС.

На соревнованиях, которые проходят в венгерском Будапеште, россиянин установил рекорд европейских первенств, преодолев дистанцию за 1 минуту 44,79 секунды.

Вторым стал британец Данкан Скотт (+0,40), третье место занял его соотечественник Томас Дин (+0,55).

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Фото: russwimming.ru
ТЕГИ:Чемпионат ЕвропыПлаваниеСпорт
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