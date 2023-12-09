Рекордсмен мира по плаванию Колесников отказался от участия в Олимпиаде
Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников заявил, что отказывается от участия в Олимпийских играх 2024 года, передает «Матч ТВ».
Он отметил, что не может пойти на условия нейтрального статуса от World Aquatics, но будет рад за тех, кто поедет на Олимпиаду.
В июле российский пловец Климент Колесников установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине в полуфинале Кубка России, проходящего в Казани. Новый рекорд теперь равняется 23, 55 секунды. Прежнее высшее достижение, которое составляло 23,71 секунды принадлежало представителю США Хантеру Армстронгу.
Климент Колесников - двукратный призёр Олимпиады-2020, шестикратный чемпион мира на короткой воде, трехкратный призёр чемпионата мира 2019 года, шестикратный чемпион Европы, отмечает «Радиоточка НСН».
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