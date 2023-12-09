Рекордсмен мира по плаванию Колесников отказался от участия в Олимпиаде

Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников заявил, что отказывается от участия в Олимпийских играх 2024 года, передает «Матч ТВ».

Он отметил, что не может пойти на условия нейтрального статуса от World Aquatics, но будет рад за тех, кто поедет на Олимпиаду.