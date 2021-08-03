Россиянин Кузнецов вышел в финал Игр в Токио в прыжках в воду
Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов вышел в финал Игр в Токио, показав в полуфинале на трехметровом трамплине пятый результат - 453,85 балла. Финал соревнований пройдёт 3 августа, в 9:00 по московскому времени.
Напомним, Кузнецов является серебряным призером летних олимпийских Игр в Лондоне в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Ильей Захаровым. Кроме того, он чемпион мира, пятикратный призер чемпионатов мира, 13-кратный чемпион Европы, пишет Газета.ру.
А ранее россиянин Муслим Гаджимагомедов вышел в финал турнира по боксу в весовой категории до 91 килограмм на летних Олимпийских играх в Токио. В полуфинальном поединке россиянин одержал победу над новозеландцем Нийком Дэвидом.
Бой завершился со счетом 4:1, напоминает RT.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Рейс Екатеринбург — Симферополь совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета
- Журнал Lancet назвал новую опасность после перенесенного COVID-19
- В Германии просрочили план по электромобилям
- Блогер извинился за поездку на Bentley с привязанной к крыше девушкой
- В Госдуме предложили отменить ежемесячную плату за детсады
- Врач рассказал, чем опасен постковидный синдром
- Экс-начальник УМВД Камчатки задержан
- Россиянин Кузнецов вышел в финал Игр в Токио в прыжках в воду
- Кудрин: Бедность в России можно снизить в два раза адресными выплатами
- Россияне рассказали, когда собрались уходить на пенсию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru