Россиянин Кузнецов вышел в финал Игр в Токио в прыжках в воду

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов вышел в финал Игр в Токио, показав в полуфинале на трехметровом трамплине пятый результат - 453,85 балла. Финал соревнований пройдёт 3 августа, в 9:00 по московскому времени.

Напомним, Кузнецов является серебряным призером летних олимпийских Игр в Лондоне в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Ильей Захаровым. Кроме того, он чемпион мира, пятикратный призер чемпионатов мира, 13-кратный чемпион Европы, пишет Газета.ру.

А ранее россиянин Муслим Гаджимагомедов вышел в финал турнира по боксу в весовой категории до 91 килограмм на летних Олимпийских играх в Токио. В полуфинальном поединке россиянин одержал победу над новозеландцем Нийком Дэвидом.

Бой завершился со счетом 4:1, напоминает RT.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

