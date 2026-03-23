Овечкин достиг отметки в 1 тыс. голов в НХЛ с учетом плей-офф

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал вторым игроком, кто сумел забросить 1 тыс. шайб в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

Сын Александра Овечкина впервые сыграл на льду арены «Вашингтона»

Это произошло в домашнем матче против «Колорадо». Теперь на счету спортсмена 923 гола в «регулярках» и 77 - в плей-офф. Рекорд НХЛ по голам с учетом плей-офф принадлежит канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 тыс. 16).

Ранее Овечкин заявил, что пока не принял решение о новом контракте с «Вашингтоном», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
