Овечкин достиг отметки в 1 тыс. голов в НХЛ с учетом плей-офф
23 марта 202602:01
Российский хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал вторым игроком, кто сумел забросить 1 тыс. шайб в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.
Это произошло в домашнем матче против «Колорадо». Теперь на счету спортсмена 923 гола в «регулярках» и 77 - в плей-офф. Рекорд НХЛ по голам с учетом плей-офф принадлежит канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 тыс. 16).
Ранее Овечкин заявил, что пока не принял решение о новом контракте с «Вашингтоном», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Овечкин достиг отметки в 1 тыс. голов в НХЛ с учетом плей-офф
- Пашинян проехался в метро и вступил в перепалку с пассажиркой
- Россиян предупредили о случаях слежки через «умные» колонки
- Иран определил следующие цели для атак
- Ленобласть отражает воздушную атаку ВСУ
- Спецназ уничтожил беспилотник, который атаковал губернатора Гладкова
- Белый дом: В аэропортах США царит хаос из-за шатдауна
- Минфин США: Россия получит до $2 млрд бюджетных доходов от ослабления санкций
- Минобороны: Силы ПВО за 2 часа сбили 60 украинских БПЛА
- NASA сообщило неполадке с антенной на корабле «Прогресс МС-33»