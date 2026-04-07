Белгородский оперштаб прокомментировал слухи об отставке Гладкова

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков продолжает работу на посту губернатора. Об этом заявили в оперативном штабе.

Ведомство отреагировало на сведения о скорой отставке Гладкова в комментариях под одной из публикаций губернатора во соцсети «ВКонтакте». В оперштабе подчеркнули, что глава области и все правительство находятся на рабочих местах.

«Официальная информация об отставках и назначениях губернаторов размещается на официальном сайте президента РФ», - указано в комментарии.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента обсуждает возможную смену губернатора Белгородской области. Гладков якобы может покинуть свой пост в сентябре 2026 года, до плановых выборов главы региона, пишет Ura.ru.

