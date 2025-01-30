Россиянин Камоцкий выиграл титул чемпиона Power Slap в Саудовской Аравии

Это был реванш после ничьей в их предыдущем поединке в октябре. В момент объявления победы россиянин обернулся в российский флаг. Камоцкий дебютировал в лиге Power Slap в июне этого года.

Лига пощечин Power Slap — это соревнование, где участники поочередно наносят друг другу пощечины, стремясь вывести соперника из равновесия или нокаутировать. Организатором лиги является Дэйна Уайт, генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает «Радиоточка НСН».

