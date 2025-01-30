Россиянин Камоцкий выиграл титул чемпиона Power Slap в Саудовской Аравии
Россиянин Василий Камоцкий, известный как Пельмень, стал чемпионом лиги пощечин Power Slap.
В поединке за титул в супертяжелом весе, который состоялся в четверг в Саудовской Аравии, он одержал победу над американцем Коа Вирнесом. Камоцкий победил судейским решением.
Это был реванш после ничьей в их предыдущем поединке в октябре. В момент объявления победы россиянин обернулся в российский флаг. Камоцкий дебютировал в лиге Power Slap в июне этого года.
Лига пощечин Power Slap — это соревнование, где участники поочередно наносят друг другу пощечины, стремясь вывести соперника из равновесия или нокаутировать. Организатором лиги является Дэйна Уайт, генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru