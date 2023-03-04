Россиянин Гассиев завоевал чемпионский пояс WBA Intercontinental

Российский боксер Мурат Гассиев завоевал звание интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA Intercontinental) в тяжелом весе, спортсмен победил американца Майка Балогуна.

Сборная Норвегии отказалась участвовать в чемпионатах мира по боксу из-за допуска россиян

Бой состоялся в Ереване. Гассиев одержал победу нокаутом во втором раунде поединка.

На счету 28-летнего россиянина — 30 побед, в том числе 23 нокаутом, и одно поражение. При этом для 39-летнего Балогуна проигрыш стал первым в карьере.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортсменыБокс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры