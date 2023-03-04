Россиянин Гассиев завоевал чемпионский пояс WBA Intercontinental
4 марта 202302:21
Российский боксер Мурат Гассиев завоевал звание интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA Intercontinental) в тяжелом весе, спортсмен победил американца Майка Балогуна.
Бой состоялся в Ереване. Гассиев одержал победу нокаутом во втором раунде поединка.
На счету 28-летнего россиянина — 30 побед, в том числе 23 нокаутом, и одно поражение. При этом для 39-летнего Балогуна проигрыш стал первым в карьере.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru