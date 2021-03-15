Россиянин Даниил Медведев стал второй ракеткой мира
Теннисист из России Даниил Медведев стал второй ракеткой мира, сообщает Ассоциация теннисистов-профессионалов.
Отмечается, что спортсмен набрал 9940 очков и занял вторую строчку рейтинга организации. Он обошел испанского теннисиста Рафаэля Надаля на 270 очков. Первое место занял Новак Джокович из Сербии, набравший 12 008 очков.
Медведев стал первым за 19 лет российским теннисистом, получившим такой результат. Ранее среди россиян вторыми ракетками мира становились Евгений Кафельников и Марат Сафин.
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