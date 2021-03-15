Россиянин Даниил Медведев стал второй ракеткой мира

Теннисист из России Даниил Медведев стал второй ракеткой мира, сообщает Ассоциация теннисистов-профессионалов.

Отмечается, что спортсмен набрал 9940 очков и занял вторую строчку рейтинга организации. Он обошел испанского теннисиста Рафаэля Надаля на 270 очков. Первое место занял Новак Джокович из Сербии, набравший 12 008 очков.

Теннисист Медведев попал в топ-3 рейтинга АТР

Медведев стал первым за 19 лет российским теннисистом, получившим такой результат. Ранее среди россиян вторыми ракетками мира становились Евгений Кафельников и Марат Сафин.




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ФОТО: РИА Новости
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