Россиянин Бетербиев одолел Ярда и защитил три титула чемпиона мира по боксу
Российский боксер Артур Бетербиев защитил три титула чемпиона мира среди профессионалов в весовой категории до 79,38 кг, сообщает ТАСС.
В 12-раундовом поединке в Лондоне на стадионе «Уэмбли» он победил британца Энтони Ярда техническим нокаутом в восьмом раунде. Спортсмен защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Ранее стало известно, что российских и белорусских спортсменов исключат из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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