Россиянин Бетербиев защитил два титула чемпиона мира по боксу

Спортсмен нокаутировал соперника в 9 раунде 12-раундового поединка, прошедшего в Монреале. Теперь в активе Бетербиева 17 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения. Россиянин защитил титул чемпиона мира по версии IBF в пятый раз, чемпиона WBC — в первый.

Артур Бетербиев в качестве любителя становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, выиграв более 300 боксерских поединков. После Олимпийских игр 2012 года спортсмен перешел в категорию профессионалов. Сейчас Бетербиев —четвертый в истории российский боксер, имеющий сразу два пояса чемпиона мира по версии двух или более престижных организаций.

