Россиянин Антон Миранчук перешел в швейцарский клуб «Сьон»
Российский полузащитник Антон Миранчук перешел в швейцарский клуб «Сьон», сообщается на сайте команды.
Миранчук присоединился к команде в статусе свободного агента. Контракт рассчитан на два сезона до конца июня 2026 года. До этого президент клуба Кристиан Константин говорил, что россиянин станет самым высокооплачиваемым игроком, сумма сделки не разглашается.
О том, что полузащитник футбольного клуба «Локо мотив» Антон Миранчук покидает команду, стало известно 1 июля.
В клубе напомнили, что в 2011 году игрок перешел в Академию «Локомотива», год спустя дебютировал в молодежном первенстве, в 2013-м вышел на поле в основном составе команды. Всего Миранчук сыграл за «Локомотив» 217 матчей, став чемпионом, трехкратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка, передает «Радиоточка НСН».
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