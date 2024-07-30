Алексей Миранчук перешел из «Аталанты» в «Атланту»
Российский футболист Алексей Миранчук покинул итальянскую «Аталанту» и перешёл в команду МЛС «Атланта Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба американского клуба.
Сообщается, что контракт с полузащитником рассчитан до сезона-2027 включительно. При этом соглашение предусматривает опцию продления ещё на один год.
«Алексей - атакующий игрок, который является отличным создателем моментов и способен забивать голы», - заявил вице-президент и технический директор «Атланты» Карлос Боканегра.
По данным СМИ, американский клуб заплатил итальянцам за переход 28-летнего футболиста 15 млн евро.
Ранее в пресс-службе московского ФК «Локомотив» объявили, что клуб покидает брат Алексея, полузащитник Антон Миранчук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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