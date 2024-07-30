Алексей Миранчук перешел из «Аталанты» в «Атланту»

Сообщается, что контракт с полузащитником рассчитан до сезона-2027 включительно. При этом соглашение предусматривает опцию продления ещё на один год.

«Алексей - атакующий игрок, который является отличным создателем моментов и способен забивать голы», - заявил вице-президент и технический директор «Атланты» Карлос Боканегра.

По данным СМИ, американский клуб заплатил итальянцам за переход 28-летнего футболиста 15 млн евро.

Ранее в пресс-службе московского ФК «Локомотив» объявили, что клуб покидает брат Алексея, полузащитник Антон Миранчук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

