Россияне завоевали «серебро» в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Мужская сборная России по биатлону вышла на второе место в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку в Италии

«Золото» досталось норвежцам с результатом один час 12 минут 14,7 секунды с четырьмя дополнительными патронами на восьми огневых рубежах. Результат россиян меньше на одну минуту 57,2 секунды при использовании 12 дополнительных патронов и одном штрафном круге. «Бронза» - у немцев (+2.04,4; 4).

В составе российской команды второе место завоевали Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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