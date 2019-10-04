Россияне взяли серебро и бронзу в прыжках в высоту на ЧМ в Дохе

Российский спортсмен Максим Акименко и Илья Иванюк завоевали второе и третье место пьедестала на Чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в эти дни в Дохе (Катар).

Как сообщает Интерфакс, оба спортсмена российской сборной взяли одну высоту - 2,35 метра, однако у Акименко было меньше попыток.