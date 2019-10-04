Россияне взяли серебро и бронзу в прыжках в высоту на ЧМ в Дохе
Российский спортсмен Максим Акименко и Илья Иванюк завоевали второе и третье место пьедестала на Чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в эти дни в Дохе (Катар).
Как сообщает Интерфакс, оба спортсмена российской сборной взяли одну высоту - 2,35 метра, однако у Акименко было меньше попыток.
Первым стал катарец Мутаз Баршим, прыгнув на высоту 2,37 метров.
По данным агентства, на данный момент у России 5 медалей Чемпионата, в частности, два золота (Анжелика Сидорова, прыжок с шестом; Мария Ласицкене, прыжок в высоту) и серебро (Сергей Шубенков, бег на 110 м с барьерами).
Чемпионат мира проходит в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября. Сборная РФ выступает под нейтральным флагом.
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