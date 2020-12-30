Россияне вышли в 1/4 финала молодежного ЧМ по хоккею
30 декабря 202008:40
Хоккеисты сборной РФ пробились в 1/4 финала молодежного чемпионата мира, проходящего в канадском Эдмонтоне. Россияне в матче группового этапа обыграли соперников из Австрии со счетом 7:1.
Дубль оформил Василий Подколзин, по шайбе забросили Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Арсений Грицюк, Артемий Князев и Егор Афанасьев.
У австрийцев отличился Сенна Петерс, пишут «Известия».
31 декабря российская сборная выйдет на лед против команды Швеции, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru