Россияне вышли в 1/4 финала молодежного ЧМ по хоккею

Хоккеисты сборной РФ пробились в 1/4 финала молодежного чемпионата мира, проходящего в канадском Эдмонтоне. Россияне в матче группового этапа обыграли соперников из Австрии со счетом 7:1.

Дубль оформил Василий Подколзин, по шайбе забросили Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Арсений Грицюк, Артемий Князев и Егор Афанасьев.

Сборная России обыграла команду из США в матче молодежного ЧМ по хоккею

У австрийцев отличился Сенна Петерс, пишут «Известия».

31 декабря российская сборная выйдет на лед против команды Швеции, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Крис Бэрри
ТЕГИ:Хоккей
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