Россияне впервые в истории заняли первые места в рейтинге HLTV по Counter-Strike

Российского киберспортсмена из Team Spirit, 17-летнего Данила Крышковца (выступает под ником donk), признали лучшим игроком в Counter-Strike 2024 года. Об этом сообщил ведущий по соответствующей кибердисциплине сайт HLTV.



Второе место в той же номинации получил еще один россиянин — Илья m0NESY Осипов из G2 Esports. Игроки из России впервые в истории заняли первые два места в рейтинге HLTV — ближе всего к этой цели ранее подбирался Дмитрий sh1ro Соколов, поднявшийся в 2022 году до третьей строчки.