Россияне впервые в истории заняли первые места в рейтинге HLTV по Counter-Strike
Российского киберспортсмена из Team Spirit, 17-летнего Данила Крышковца (выступает под ником donk), признали лучшим игроком в Counter-Strike 2024 года. Об этом сообщил ведущий по соответствующей кибердисциплине сайт HLTV.
Второе место в той же номинации получил еще один россиянин — Илья m0NESY Осипов из G2 Esports. Игроки из России впервые в истории заняли первые два места в рейтинге HLTV — ближе всего к этой цели ранее подбирался Дмитрий sh1ro Соколов, поднявшийся в 2022 году до третьей строчки.
HLTV провел церемонию награждения в Белграде. Крышковец при этом взял сразу четыре номинации — «Игрок года», «Лучший новичок года», «Лучший открывающий игрок» и «Лучший хайлайт». Осипов получил «Лучшего снайпера».
Team Spirit в декабре 2024 году выиграла турнир Shanghai Major 2024 в Шанхае. Крышковца признали ценнейшим игроком встречи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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