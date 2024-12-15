Российская Team Spirit взяла главный турнир по Counter-Strike в Шанхае
Команда Team Spirit стала чемпионом Perfect World Shanghai Major 2024 по шутеру Counter-Strike 2. Финал турнира состоялся в Шанхае, сообщил Cybersport.ru.
Матч за титул победителя мейджор-турнира между Team Spirit и европейской командой Faze Clan завершился со счетом 2:1. Серию киберспортивных турниров традиционно спонсирует сам создатель игры, компания Valve.
Победители получили полмиллиона долларов призовых. Faze Clan заработали 170 тысяч долларов. Всего в рамках турнира разыграли призовой фонд в размере 1,25 миллиона долларов.
Самым ценным игроком по итогам турнира признали россиянина Данила Крышковца (donk) из Team Spirit. Он стал и самым молодым чемпионом мейджора, ему всего 17 лет.
В прошлом году Team Spirit стала также чемпионом мира по Dota 2, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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