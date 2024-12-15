Российская Team Spirit взяла главный турнир по Counter-Strike в Шанхае

Победители получили полмиллиона долларов призовых. Faze Clan заработали 170 тысяч долларов. Всего в рамках турнира разыграли призовой фонд в размере 1,25 миллиона долларов.



Самым ценным игроком по итогам турнира признали россиянина Данила Крышковца (donk) из Team Spirit. Он стал и самым молодым чемпионом мейджора, ему всего 17 лет.



В прошлом году Team Spirit стала также чемпионом мира по Dota 2, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

