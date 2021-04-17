Россияне впервые в истории победили в командном ЧМ по фигурному катанию

Решающие очки россияне получили после выступления фигуристок Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой, отмечают "Известия".

По итогам выступления российской сборной в восьми видах программы спортсмены набрали 125 очков. Второе место в общем зачете с отставанием в 15 баллов заняла команда США. На третьем – хозяева турнира. В активе японской сборной 107 баллов.

Россия приняла участие в командном чемпионате мира по фигурному катанию, представив в Осаке выступление двоих фигуристов и двоих же фигуристок в одиночном катании, еще пары и танцевального дуэта. Ранее сборная России не выигрывала подобные соревнования.

