Россияне впервые в истории победили в командном ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы выиграли командный чемпионат мира, который состоялся в японской Осаке, сообщает Lenta.ru.

Мишина и Галлямов победили в произвольной программе на командном ЧМ по фигурному катанию

Решающие очки россияне получили после выступления фигуристок Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой, отмечают "Известия".

По итогам выступления российской сборной в восьми видах программы спортсмены набрали 125 очков. Второе место в общем зачете с отставанием в 15 баллов заняла команда США. На третьем – хозяева турнира. В активе японской сборной 107 баллов.

Россия приняла участие в командном чемпионате мира по фигурному катанию, представив в Осаке выступление двоих фигуристов и двоих же фигуристок в одиночном катании, еще пары и танцевального дуэта. Ранее сборная России не выигрывала подобные соревнования.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Сборная РоссииРоссияПобедаФигурное КатаниеЧемпионат Мира
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