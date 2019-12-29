Капитан проигравшей сборной Канады объяснил не снятый шлем во время звучания российского гимна на МЧМ
Баррет Хейтон, который возглавляет молодежную сборную Канады по хоккею, принес извинения россиянам за неуважительное поведение во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
Хейтон заявил, что не снял шлем, потому что «был потерян» из-за проигрыша своей команды.
«Я приношу извинения российской команде и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России. Как лидер этой команды, я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре. Поэтому во время гимна я был потерян», — приводит слова Хейтона пресс-служба Федерации хоккея Канады.
Также извинения принесла и Федерация хоккея Канады, сообщает ТАСС.
Из-за поведения Баррета Хейтона во время прослушивания гимна победителя никто из российских спортсменов не подал ему руки в ходе послематчевых рукопожатий, отмечают Известия.
Ранее НСН сообщила о победе сборной России соперников из Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года с разгромным счетом 6:0.
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