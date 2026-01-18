Россиянка Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира на Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (44-е место в рейтинге WTA) потерпела неожиданное поражение в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии.
Встреча первого круга продолжалась 2 часа 45 минут и завершилась победой китаянки Бай Чжосюань (702-я ракетка мира) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (12:10) в пользу соперницы.
Бай Чжосюань пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. Во втором круге китайская спортсменка сыграет против первой ракетки мира, белоруски Арины Соболенко.
За сегодня это второе подряд поражение россиянок в первом круге Australian Open. Ранее Екатерина Александрова (11-я в мировом рейтинге) в трёх сетах уступила турчанке Зейнеп Сенмез (112-е место) - 5:7, 6:4, 4:6, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
