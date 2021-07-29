Россияне проиграли латвийцам в матче Олимпиады по пляжному волейболу

Российские волейболисты потерпели поражение во втором матче группового турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде, сообщил специальный корреспондент НСН из Токио.

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли латвийцам Эдгару Тоцсу и Мартиньшу Плявиньшу со счётом 1:2 (13:21, 21:19, 15:11).

Благодаря победе латвийцы, набравшие четыре очка, заняли первое место в группе В. Россияне идут вторыми (три очка), далее в турнирной таблице расположились чехи, а также мексиканцы. В плей-офф турнира выходят две лучшие команды в группе.

Ранее российский боксёр Глеб Бакши в 1/8 финала одержал победу над американцем Троем Айсли и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира, сообщает RT.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».