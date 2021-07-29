Россияне проиграли латвийцам в матче Олимпиады по пляжному волейболу
Российские волейболисты потерпели поражение во втором матче группового турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде, сообщил специальный корреспондент НСН из Токио.
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли латвийцам Эдгару Тоцсу и Мартиньшу Плявиньшу со счётом 1:2 (13:21, 21:19, 15:11).
Благодаря победе латвийцы, набравшие четыре очка, заняли первое место в группе В. Россияне идут вторыми (три очка), далее в турнирной таблице расположились чехи, а также мексиканцы. В плей-офф турнира выходят две лучшие команды в группе.
Ранее российский боксёр Глеб Бакши в 1/8 финала одержал победу над американцем Троем Айсли и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира, сообщает RT.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 270 / сут.
Умерли
157 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 834 / сут.
- Россияне проиграли латвийцам в матче Олимпиады по пляжному волейболу
- Экс-мэр Иркутска станцевал в ответ на критику Байкала от солиста Little Big
- СМИ: труп рабочего обнаружили в Белом доме в Москве
- Земфира неожиданно выпустила новый мини-альбом «Ах»
- Google оштрафована на 3 млн рублей за нарушение закона о локализации данных россиян
- Захарова посмеялась над «печеньками» Тихановской
- В России третий раз повторили рекордную смертность от коронавируса
- В России за сутки выявили 23 270 новых случаев COVID-19
- Актер Стеклов госпитализирован с COVD-19
- Человек погиб при столкновении лодки и теплохода в ХМАО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru