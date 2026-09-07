Россияне больше всего мечтают посетить Олимпийские игры и «Формулу-1»

Олимпийские игры стали главным спортивным событием, которое россияне мечтают увидеть своими глазами. По данным опроса сервиса «КИОН Музыка», имеющимся в распоряжении НСН, 24% респондентов назвали Олимпиаду самым желанным турниром для посещения. За ней следуют гонки «Формулы-1» — их выбрали 15% опрошенных, а третье место занял чемпионат мира по футболу с результатом 13%.

Пилот «Феррари» Леклер разбил болид на 3-м круге Гран-при Италии

Опрос показал, что 81% россиян регулярно следят за спортивными соревнованиями. Главный мотив — яркие эмоции: так ответили 19% участников. Ещё 17% следят за спортом, чтобы быть в курсе последних событий, а 14% ценят эстетику спортивной борьбы.

Около трети респондентов (32%) открыто признают себя спортивными фанатами. 29% утверждают, что регулярно посещают турниры в течение сезона, ещё 20% бывали на соревнованиях, но эпизодически — один-три раза. При этом 41% опрошенных ни разу не присутствовали на спортивных мероприятиях лично.

Ранее пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен разбил болид на первом кругу Гран-при Нидерландов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Sputnik/Мурад Оруджев
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