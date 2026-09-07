Россияне больше всего мечтают посетить Олимпийские игры и «Формулу-1»

Опрос показал, что 81% россиян регулярно следят за спортивными соревнованиями. Главный мотив — яркие эмоции: так ответили 19% участников. Ещё 17% следят за спортом, чтобы быть в курсе последних событий, а 14% ценят эстетику спортивной борьбы.



Около трети респондентов (32%) открыто признают себя спортивными фанатами. 29% утверждают, что регулярно посещают турниры в течение сезона, ещё 20% бывали на соревнованиях, но эпизодически — один-три раза. При этом 41% опрошенных ни разу не присутствовали на спортивных мероприятиях лично.

Ранее пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен разбил болид на первом кругу Гран-при Нидерландов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

