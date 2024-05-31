Россияне Андрей Рублев и Павел Котов вылетели с «Ролан Гаррос 2024»

В третьем круге соперником россиянин, занимающий шестое место в рейтинге ATP, встречался с 35-й ракеткой мира Маттео Арнальди из Италии. Матч, который продлился два часа и 35 минут, завершился победой итальянца со счётом 0:3 (6:7 (6:8), 2:6, 4:6).

Также в 1/8 финала турнира не смог выйти 56-я ракетка мира Павел Котов. Россиянин уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 0:3 (4:6, 4:6, 4:6).

Ранее российский теннисист Аслан Карацев проиграл первый же матч Открытого чемпионата Франции — 2024. Он уступил соотечественнику Александру Шевченко, который ныне представляет Казахстан, счётом 4:6, 6:4, 6:1, 1:6, 4:6, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

