Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос 2024»

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл матч второго круга Открытого чемпионата Франции-2024 (Roland Garros).

Аслан Карацев проиграл матч первого круга «Ролан Гаррос»

Соперником пятой ракетки мира был Миомир Кецманович из Сербии, занимающий 57-е место в рейтинге теннисистов-профессионалов (ATP).

Россиянин выиграл первый сет со счётом 6:1, а во втором, при счёте 5:0 в пользу Медведева, серб отказался продолжать борьбу.

В 1/16 финала соперником российского теннисиста будет победитель встречи Мариано Навоне (Аргентина) - Томаш Махач (Чехия).

Ранее Медведев в первом круге Roland Garros со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3 победил представителя Германии Доминика Кёпфера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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