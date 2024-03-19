Россиянам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже

«Российские и белорусские спортсмены не примут участия в параде спортсменов. Но у них будет возможность присутствовать на церемонии открытия Игр», - заявил он.

Кроме того, медали россиян и белорусов не будут учитываться в общем зачете Олимпиады.

По данным МОК, на Игры в Париже квалифицировались 12 российских и семь белорусских спортсменов. Максимум смогут отобраться 55 атлетов из РФ, уточнили в комитете.

Ранее российские боксеры отказались участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2024 без флага и гимна страны, передает «Радиоточка НСН».

