Россиянам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским и белорусским спортсменам принимать участие в параде атлетов на церемонии открытия Олимпиады в Париже. Об этом сообщил представитель организации Джеймс Маклауд, пишет ТАСС.

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«Российские и белорусские спортсмены не примут участия в параде спортсменов. Но у них будет возможность присутствовать на церемонии открытия Игр», - заявил он.

Кроме того, медали россиян и белорусов не будут учитываться в общем зачете Олимпиады.

По данным МОК, на Игры в Париже квалифицировались 12 российских и семь белорусских спортсменов. Максимум смогут отобраться 55 атлетов из РФ, уточнили в комитете.

Ранее российские боксеры отказались участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2024 без флага и гимна страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Lafargue Raphael/ABACA / ТАСС
ТЕГИ:ПарижМОКОлимпиада

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