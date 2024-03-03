Россиян допустят на «Олимпиаду на стероидах» без ограничений

Спортсмены будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств, уточнил Д’Соуза. По его словам, организаторы приглашают на игры атлетов из всех стран, в том числе из России.

Он отметил, что помешать участию могут лишь возможные ограничения на выдачу спортсменам виз и других документов.

Проект реализуется при поддержке основателя платежной системы PayPal Питера Тиля. Участники будут соревноваться в легкой и тяжелой атлетике, плавании, гимнастике и боевых искусствах. Дата и место проведения мероприятия пока не определены, передает «Радиоточка НСН».

