ARD: более 400 дел против россиян по поводу допинга закрыты без обвинений

СМИ ссылается на конфиденциальный отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отмечается, что речь идет о российских спортсменах из базы данных Московской антидопинговой комиссии.

По информации телеканала, из 834 дел, открытых на основании данных от Григория Родченкова, 409 были закрыты. Расследование по 145 продолжается. Санкции приняты по 280 делам.

После дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой следственный департамент антидопингового агентства России проверил штаб тренера Этери Тутберидзе, но не обнаружил нарушений, пишет газета «Аргументы и факты».

Американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль проведет «Олимпиаду на стероидах», где спортсмены смогут использовать любой допинг, передает «Радиоточка НСН».

