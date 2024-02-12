ARD: более 400 дел против россиян по поводу допинга закрыты без обвинений
Начатые против российских спортсменов 409 допинг-дел закрыты без санкций, сообщил немецкий телеканал ARD.
СМИ ссылается на конфиденциальный отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отмечается, что речь идет о российских спортсменах из базы данных Московской антидопинговой комиссии.
По информации телеканала, из 834 дел, открытых на основании данных от Григория Родченкова, 409 были закрыты. Расследование по 145 продолжается. Санкции приняты по 280 делам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru