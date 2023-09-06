Россиян допустили к международным соревнованиям в 26 олимпийских видах спорта
Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов заявил, что российских спортсменов допустили к международным соревнованиям по 26 из 39 олимпийских видов спорта, сообщает ТАСС.
На заседании коллегии Минспорта он отметил, что в большинстве командных видов спорта россияне выступить не смогут, но участвовать всё же нужно.
«Мы понимаем, какая ситуация... Но мы считаем, что там, где мы можем участвовать, мы должны участвовать», - указал Морозов.
Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что спортсменам из РФ, не поддерживающим спецоперацию, нужно предоставить возможность соревноваться в качестве нейтральных атлетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru