Россиян допустили к международным соревнованиям в 26 олимпийских видах спорта

На заседании коллегии Минспорта он отметил, что в большинстве командных видов спорта россияне выступить не смогут, но участвовать всё же нужно.

«Мы понимаем, какая ситуация... Но мы считаем, что там, где мы можем участвовать, мы должны участвовать», - указал Морозов.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что спортсменам из РФ, не поддерживающим спецоперацию, нужно предоставить возможность соревноваться в качестве нейтральных атлетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

