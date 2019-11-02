Россия завоевала победу на командном чемпионате Европы по шахматам

Выступления мужской и женской сборных на командном чемпионате Европы по шахматам принесли России золото.

Российские шахматисты обыграли соперников из Польши 2,5:1,5, набрав в целом 15 очков.

Позади остались гроссмейстеры с Украины, которым досталось серебро, и англичане с бронзой.

Россиянки из женской сборной победили с 16 очками в сумме. Нижние места на пьедестале победы заняли шахматистки из Грузии и Азербайджана.

Ранее международный гроссмейстер, основатель школы «Лабиринты шахмат» Яна Мельникова рассказала в эфире НСН, чем полезны уроки шахмат для школьников.

