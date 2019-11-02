Россия завоевала победу на командном чемпионате Европы по шахматам
Выступления мужской и женской сборных на командном чемпионате Европы по шахматам принесли России золото.
Российские шахматисты обыграли соперников из Польши 2,5:1,5, набрав в целом 15 очков.
Позади остались гроссмейстеры с Украины, которым досталось серебро, и англичане с бронзой.
Россиянки из женской сборной победили с 16 очками в сумме. Нижние места на пьедестале победы заняли шахматистки из Грузии и Азербайджана.
Ранее международный гроссмейстер, основатель школы «Лабиринты шахмат» Яна Мельникова рассказала в эфире НСН, чем полезны уроки шахмат для школьников.
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