Россия выплатит взнос в WADA в случае определения формулы финансирования
Россия не отказывается от уплаты ежегодного взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), передает ТАСС со ссылкой на Минспорта РФ.
В ведомстве отметили, что российская сторона готова перевести взнос до конца года в случае определения универсальной формулы финансирования. В случае отсутствия формирования соответствующей формулы Россия осуществит перевод средств в объеме, который определит самостоятельно.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что МОК и WADA оказывают давление на независимые спортивные организации ради сохранения монополии в сфере управления спортом.
До этого WADA применило санкции к 181 спортсмену на основе сведений из московской лаборатории (LIMS). Такую статистику озвучил президент WADA Витольд Банька в ходе выступления на ежегодном симпозиуме в Лозанне, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru