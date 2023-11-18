Россия выплатит взнос в WADA в случае определения формулы финансирования

В ведомстве отметили, что российская сторона готова перевести взнос до конца года в случае определения универсальной формулы финансирования. В случае отсутствия формирования соответствующей формулы Россия осуществит перевод средств в объеме, который определит самостоятельно.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что МОК и WADA оказывают давление на независимые спортивные организации ради сохранения монополии в сфере управления спортом.

До этого WADA применило санкции к 181 спортсмену на основе сведений из московской лаборатории (LIMS). Такую статистику озвучил президент WADA Витольд Банька в ходе выступления на ежегодном симпозиуме в Лозанне, напоминает «Радиоточка НСН».

