Россия всухую победила Канаду на молодежном чемпионате мира

29 декабря 201911:36

Хоккеисты сборной России обыграли соперников из Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.

Игра завершилась с разгромным счетом 6:0, россияне всухую победили чешских хоккеистов. Шайбы забросили: Хованов (2), Дорофеев (11), Ртищев (14), Александров (23), Соколов (34), Денисенко (37), сообщает подробности «КоммерсанЪ».

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Напомним, по итогам первой игры группового этапа молодежная сборная России проиграла Чехии со счетом 3:4. Новый матч российских хоккеистов состоится 29 декабря. Сборная России сразится с командой США.

Ранее НСН писала о «бронзе» сборной России на МЧМ по хоккею в начале года.


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ФОТО: Полуфинал чемпионата мира по хоккею в Чехии 2015 г.
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