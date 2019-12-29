Россия всухую победила Канаду на молодежном чемпионате мира
Хоккеисты сборной России обыграли соперников из Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.
Игра завершилась с разгромным счетом 6:0, россияне всухую победили чешских хоккеистов. Шайбы забросили: Хованов (2), Дорофеев (11), Ртищев (14), Александров (23), Соколов (34), Денисенко (37), сообщает подробности «КоммерсанЪ».
Напомним, по итогам первой игры группового этапа молодежная сборная России проиграла Чехии со счетом 3:4. Новый матч российских хоккеистов состоится 29 декабря. Сборная России сразится с командой США.
Ранее НСН писала о «бронзе» сборной России на МЧМ по хоккею в начале года.
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